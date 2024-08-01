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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Водитель выехавше...
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Методом проб: почему важно проходить генетический тест на рак

Методом проб: почему важно проходить генетический тест на рак

Ученые провели исследование, посвященное генетическому тестированию на рак молочной железы. Как оказалось, большинство женщин не проходят эту процедуру просто потому, что не знают о ней, — а ведь тестирование может указать на риск развития болезни и спасти жизнь.

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