Методом проб: почему важно проходить генетический тест на рак

Ученые провели исследование, посвященное генетическому тестированию на рак молочной железы. Как оказалось, большинство женщин не проходят эту процедуру просто потому, что не знают о ней, — а ведь тестирование может указать на риск развития болезни и спасти жизнь.
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