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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призовой фонд Суперкубка Испании в 2027-м составит 45 млн евро. Трофей разыграют «Реал», «Барса», «Сосьедад» и «Атлетико»

Стал известен призовой фонд Суперкубка Испании в сезоне-2026/27. Ранее сообщалось, что турнир пройдет в Турции со 2 по 7 февраля.

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