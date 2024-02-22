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В России выходит в прокат фильм «Свет» с Еленой Яковлевой

В России выходит в прокат фильм «Свет» с Еленой Яковлевой

В России выходит в прокат фильм Антона Коломееца «Свет». Картина с Еленой Яковлевой в главной роли завоевала главный приз конкурса игрового кино на фестивале «Выборг» в 2023 году, передает кинопрокатная компания Capella Film.

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