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Царьград

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Вопреки воле: почему в Китае тело Мао Цзэдуна было забальзамировано

Вопреки воле: почему в Китае тело Мао Цзэдуна было забальзамировано

Ровно полвека назад, 18 сентября 1976 года, миллионы людей замерли на улицах китайских городов под вой сирен - страна прощалась с человеком, который управлял ею почти тридцать лет.

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