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Закон, порядок, государство

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Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Опыт СВО показал и уже доказал, что дроны в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника.

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