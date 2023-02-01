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Тульский бизнес-защитник принял участие в заседании Совета Союза «Тульская торгово-промышленная палата»

Тульский бизнес-защитник принял участие в заседании Совета Союза «Тульская торгово-промышленная палата»

31 января 2023 года состоялось заседание Совета Союза «Тульская торгово-промышленная палата».  В заседании приняли участие президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата» Андрей Шестаков, директор департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Илья Зубков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, члены Совета Союза «Тульская торгово-промышленная палата», представители региональных бизнес-объединений.

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