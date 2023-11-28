Студентов СКФУ – участников СВО, заключивших контракты с Минобороны России, наградили государственными наградами на передовой

Медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в Запорожской области.
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