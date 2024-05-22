Аналитик оценил вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ

Хотя появились опасения, что Банк России может поднять ключевую ставку, сложившаяся ситуация скорее говорит о том, что регулятору придется дольше удерживать ставку на текущем уровне, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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