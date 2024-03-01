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Военное обозрение

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Мэр Дзержинска сообщил об уничтожении силами ПВО ВС РФ трёх украинских БПЛА над городом

Мэр Дзержинска сообщил об уничтожении силами ПВО ВС РФ трёх украинских БПЛА над городом

Украинский режим продолжает атаки российских объектов, в этот раз дроны ВСУ долетели до Нижегородской области.

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