Боец Бизон: ВСУ бросают солдат в Константиновке ради видимости контроля

Командование ВСУ создаёт лишь видимость контроля над Константиновкой в ДНР, оставив в городе разрозненные группы военнослужащих, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.
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