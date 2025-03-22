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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Ливо: «Все в «Салавате» верят, что мы можем стать чемпионами. Мы были хороши на протяжении сезона, но знаем, что нам надо прибавить»

– «Салават Юлаев» два года не мог пройти первый раунд плей-офф. Сейчас кажется, что уфимцы готовы на большее.

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