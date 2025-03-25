БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

  Сущность Зеленского Трампу показали, теперь можно не стесняться в ответных ударах Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Надежда Белугина
Европе нужен Зеленский, чтобы пробивал путь, идя впереди. Он опять герой и всем это удобно. Этакий &quot;тараканище&quot;.  Ждём...
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Eduard
Болтавня россиян достала! Людей убивают,взрывают,а мы &quot;право оставхяемя,чем 12 лет занимаемся!
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1 д.
Л
Леонид -
Наша страна прям по заповедям живёт. Не только вторую щеку подставляет, но и ....Мрак...
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