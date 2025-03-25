«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

Сущность Зеленского Трампу показали, теперь можно не стесняться в ответных ударах Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.