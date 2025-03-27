БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп намерен укрыть Украину от ударов России советским атомными щитом

Трамп намерен укрыть Украину от ударов России советским атомными щитом

США планируют взять в заложники украинские АЭС, а потом — и европейские Дмитрий Родионов На фото: вид на Запорожскую атомную электростанцию.

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