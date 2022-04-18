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Воздержаться от прогулок по паркам в конце апреля просят жителей Уссурийска

Воздержаться от прогулок по паркам в конце апреля просят жителей Уссурийска

С 26 по 28 апреля в парках и скверах Уссурийска будет проводиться обработка против клеща. В связи с этим горожан просят в эти дни воздержаться от посещения объектов отдыха, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию Уссурийска.

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