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На Урале дали отопление более чем в 80% соцобъектов и 70% жилых домов

На Урале дали отопление более чем в 80% соцобъектов и 70% жилых домов

Сегодня полпред президента в УрФО Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсудили уборку снега и включение отопления.

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