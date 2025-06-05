Почему по приметам 5 июня стоит отложить переезд и ремонт

5 июня – день, который может стать решающим для многих, кто планирует переезд или ремонт. Приметы, связанные с этим днем, настоятельно рекомендуют отложить важные дела, чтобы избежать неприятностей и неудач.
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