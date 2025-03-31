После провала курской авантюры Зеленского, в ходе которой ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике, украинское командование по приказу всё того же главы киевского режима начало вновь бросать оставшиеся резервы в атаки на наше приграничье.
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