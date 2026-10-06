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«Рецептов нет ни у нас, ни у Китая, ни у США»: Росатом исключил передачу энергообъектов под контроль ИИ

«Рецептов нет ни у нас, ни у Китая, ни у США»: Росатом исключил передачу энергообъектов под контроль ИИ

Человечество пока далеко от этого решения Замгендиректора по науке и стратегии Росатома Евгений Абакумов отметил, что компания не передает энергообъекты под контроль ИИ, да и в целом человечество далеко от этого решения.

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