«Рецептов нет ни у нас, ни у Китая, ни у США»: Росатом исключил передачу энергообъектов под контроль ИИ

Человечество пока далеко от этого решения Замгендиректора по науке и стратегии Росатома Евгений Абакумов отметил, что компания не передает энергообъекты под контроль ИИ, да и в целом человечество далеко от этого решения.
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