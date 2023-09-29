Возможности получения образования в Японии

Правительство Японии предлагает стипендии для прохождения стажировок в магистратуре и докторантуре по сельскохозяйственным наукам в рамках программы Agri-Net, реализуемой Японским агентством международного сотрудничества.
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