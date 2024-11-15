Более тысячи студентов из Смоленска подали заявки на олимпиаду «Я — профессионал»

Реализовать свой потенциал молодые смоляне смогут в очередном проекте при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ Больше тысячи смоленских студентов подали заявки на участие в VIII сезоне олимпиады «Я – профессионал», которая проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии