Более тысячи студентов из Смоленска подали заявки на олимпиаду «Я — профессионал»

Реализовать свой потенциал молодые смоляне смогут в очередном проекте при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ Больше тысячи смоленских студентов подали заявки на участие в VIII сезоне олимпиады «Я – профессионал», которая проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.