Крах американского госдолга приближается?

Вы и есть сам гавнюк. А СССР при коммунистах половину мира размандил в клочья, а потом отстроил всё, энергетику лучшую в мире, каскады ГЭС по многим сибирским рекам, атомные электростанции, первые в космосе, первый гражданский сверхзвуковой самолёт, первый в мире атомный ледокол, а потом вы пришли (Скоробогатовы, Баты, Ингерман Ланские и прочие критиканы) и всё абасрали. Образование платное, здравоохранение платное, пенсии с гулькин куй, 300 банков на сто пятьдесят миллионов граждан, и все доят людей, как корову на молоко. Ну и что? Кто тут гавнюки, Ленин и Сталин, или Маркс, который весь ваш нынешний бардак ещё двести лет назад по трафарету расписал, что произойдёт???? Так что, помолчите в тряпочку, умнее будете выглядеть, а я вам ещё лайки ставил, но вот этого высера от вас не ожидал.

Игорь Максаков

У нас некому спасать, все иноагенты по сути, от которых зависит будущее страны, У многих за бугром виллы, яхты, своих чад учат за бугром как деньги тырить у народа, есть даже свои самолёты, тут наворовали, летят в Италию трусики по цене автомобиля покупть, артисты тоже приуспели, покиздел на корпоративе у ворья, пять лямов забрал, ну, а налог разумеется под вопросом то ли заплатил, а возможно и забыл. У нас нет таких артистов, как на Западе и в США, там звёды, а у нас на пару порядков слабее, но деньги гребут, как менеджеры коммерческих российских банков. Ни стыда, ни совести у людей не осталось. Скоро, когда умрём, чтобы место не занимать (оно дорогое) на кладбище, будут простых людей по пояс закапывать стоя, а чтобы ограду не покупать все за руки будут держаться, это разумеется шутка, но всё идёт к этому виртуально. Просрали великий СССР, и выхода из этой трясины никто не видит, а может быть и не хочет, как-то так!