Насторожить должны любые заметные изменения в груди — от появления уплотнений до выделений из сосков Изменение формы и размера груди, уплотнения в тканях молочных желез, а также выделения из сосков могут быть ранними признаками онкологического заболевания, подчеркнул главный онколог Москвы, руководитель МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков, в интервью РИА Новости.