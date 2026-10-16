Насторожить должны любые заметные изменения в груди — от появления уплотнений до выделений из сосков Изменение формы и размера груди, уплотнения в тканях молочных желез, а также выделения из сосков могут быть ранними признаками онкологического заболевания, подчеркнул главный онколог Москвы, руководитель МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков, в интервью РИА Новости.
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