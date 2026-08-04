В России расширили возможности заселения в гостиницах через мессенджер МАКС

Согласно нововведениям, теперь при регистрации в отелях можно использовать не только внутренний или заграничный паспорт, но также водительское удостоверение, военный билет, а также биометрию и сервисы портала «Госуслуги».
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