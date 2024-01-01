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"УП": почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены

"УП": почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил изданию "Украинская правда", что почти 180 объектов портовой инфраструктуры страны были повреждены или уничтожены в результате взрывов.

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