"УП": почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил изданию "Украинская правда", что почти 180 объектов портовой инфраструктуры страны были повреждены или уничтожены в результате взрывов.
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