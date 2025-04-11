Торт «Панчо». Рецепт без миксера и заморочек: вкусный десерт для домашнего праздника

Торт «Панчо» — это один из тех десертов, который легко узнается по внешнему виду и вкусу. Его характерная куполообразная форма, мягкие бисквитные кусочки, сметанный крем и сочная ананасовая или вишневая начинка делают его особенным.
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