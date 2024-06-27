За первые четыре месяца текущего года производство бумажной продукции в Москве выросло на 46%

В Москве наблюдается значительный рост производства бумажной продукции. За первые четыре месяца текущего года объем ее производства увеличился почти в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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