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Подполье обесточило военную часть ВСУ с цехом по производству БПЛА под Одессой

Подполье обесточило военную часть ВСУ с цехом по производству БПЛА под Одессой

Пророссийское подполье Одессы обесточило военную часть украинских боевиков в поселке Авангард. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

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