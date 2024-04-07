Подполье обесточило военную часть ВСУ с цехом по производству БПЛА под Одессой

Пророссийское подполье Одессы обесточило военную часть украинских боевиков в поселке Авангард. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии