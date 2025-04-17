"Слухи и спекуляции". Правда ли, что Тиграна Кеосаяна могут отключить от аппарата ИВЛ

За последнее время о ситуации со здоровьем режиссера появилось много недостоверной информации Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме, и на фоне состояния своего здоровья продолжает оставаться в поле зрения журналистов.