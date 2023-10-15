За ночь над территорией России были сбиты 27 беспилотников — 599-й день СВО

Новый, 599-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате в ночь на 15 октября 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.