За ночь над территорией России были сбиты 27 беспилотников — 599-й день СВО

Новый, 599-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате в ночь на 15 октября 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.
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