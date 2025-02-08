Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины.
Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины
Комментарии
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Виктор Борисов
НЕ УЖЕЛИИИИ???? Свершилось!!!!
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17 час.
Россиянин
Надо просто эти колцентры накрыть ракетой. Так и объявить: При выявлении местоположения мошеннических колцентров, отработать по ним ракетой "Калибр". Уверен на все 100500, сами разбегутся.
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14 час.
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