Россиянам посоветовали отказаться от кофе с алкоголем

Сочетание кофе и алкоголя не снижает вред от спиртного. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов.
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