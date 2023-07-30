Неужели Сталин, которому мы обязаны всем, не достоин благодарной памяти потомков?

Достал! У меня хранятся и да - Мои Дедушка и Бабушка, другие родственники , всем уже Царствие Небесное и Светлая Память, шли в бой - " За Родину! За Сталина!" Появился лозунг раньше ВОВ - В сентябре 1938 года в газетах «Правда» и «Красная Звезда» вышел ряд статей о боях за озеро Хасан (с 29 июля по 8 августа).