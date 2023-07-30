Достал! У меня хранятся и да - Мои Дедушка и Бабушка, другие родственники , всем уже Царствие Небесное и Светлая Память, шли в бой - " За Родину! За Сталина!" Появился лозунг раньше ВОВ - В сентябре 1938 года в газетах «Правда» и «Красная Звезда» вышел ряд статей о боях за озеро Хасан (с 29 июля по 8 августа).
Неужели Сталин, которому мы обязаны всем, не достоин благодарной памяти потомков?
Комментарии
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лина любимцева
Горбачев - итог плодотворной антисоветской деятельности главы КГБ Андропова... ОЧЕНЬ удобная для этого была должность... Горбачев сам говорил, что Андропов был его учителем. Чему научил - мы теперь знаем точно.
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3 час.
лл
лина любимцева
Какие там яйца у этих пидар...? Дырка там черная вместо яиц... ВСЕ туда и проваливается...
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3 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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2 час.
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