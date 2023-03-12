Нью Информ

1 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Антонова
    кто такая? "знаменитость"?На Украине разгор...
  • Татьяна Шаблий
    Могут позволить хохлы стрельбу, боеприпасы дармовые...ещё пришлют.Белорусские погра...
  • Александр Кравченко
    Ну что,делаем ставки ? Убитый сам упал ,а нож у него во внутреннем кармане лежал-ставлю стольник.Первые кадры посл...

Журналисты показали, как менялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Журналисты показали, как менялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова прошла путь от участницы КВН до театральной актрисы. Журналисты показали, как знаменитость менялась с годами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх