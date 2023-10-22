ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.