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ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.

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