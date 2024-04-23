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Мощно и дёшево: моноблок Lenovo YOGA 27 2024 с 8-ядерным Ryzen 7 8845H, 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 4050 Laptop поступил в продажу в Китае

Мощно и дёшево: моноблок Lenovo YOGA 27 2024 с 8-ядерным Ryzen 7 8845H, 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 4050 Laptop поступил в продажу в Китае

В Китае стартовали продажи новейшего моноблочного компьютера Lenovo YOGA 27 2024. Это одна из самых мощных моделей в своей категории: по умолчанию моноблок оснащается 8-ядерным Ryzen 7 8845H с частотой до 5,1 ГГц, а в топовая конфигурация опционально может быть дополнена dGPU GeForce RTX 4050 Laptop.

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