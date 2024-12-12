Иркутск удостоен почётного звания «Город – попечитель птиц» от Союза охраны птиц России. Это решение, принятое Центральным советом Союза, стало результатом многолетней работы иркутских экологов и общественников по сохранению орнитофауны региона.
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