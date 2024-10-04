Объявлены победители премии Epson International Pano Awards 2024

Снимок абсолютного победителя, категория «Природа / Пейзажи»: горы в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая / © Kelvin Yuen Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: юго-западное побережье Западной Австралии / © Jon Vause Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: национальный парк Йосемити, Калифорния / © Joshua Smith Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: национальный парк Нижняя Замбези, Замбия / © Thomas Weder Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: Сильвертон, Техас / © Laura Hedien Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: остров Южная Георгия / © Jim Lamont Высокая оценка, категория «Природа / Пейзажи»: перевал Лос-Караколес в Чилийских Андах / © Daniel Eduardo Chacón Первое место в категории «Открытая искусственная среда / архитектура»: вьетнамская деревня, где выращивают хризантемы / © Tuan Nguyen Tan Высокая оценка, категории «Открытая искусственная среда / архитектура»: Серро-Доминадор, Мария-Элена, Чили / © Patricio Oses Высокая оценка, категории «Открытая искусственная среда / архитектура»: Нью-Йорк / © Miroslav Vrzala .
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