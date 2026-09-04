Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 837 подписчиков

Нейросеть «прочитала» человека: ИИ оценит эмоции, речь и жесты

Нейросеть «прочитала» человека: ИИ оценит эмоции, речь и жесты

Специалисты НИУ ВШЭ вместе с экспертами из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка создали нейросеть, способную анализировать эмоции, особенности личности и противоречивость поведения человека.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым