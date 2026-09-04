Нейросеть «прочитала» человека: ИИ оценит эмоции, речь и жесты

Специалисты НИУ ВШЭ вместе с экспертами из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка создали нейросеть, способную анализировать эмоции, особенности личности и противоречивость поведения человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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