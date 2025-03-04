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Основательницы видеобюро «ShotFilm» Александра Шотина и Ирина Александрова рассказали о своем пути и становлении

Основательницы видеобюро «ShotFilm» Александра Шотина и Ирина Александрова рассказали о своем пути и становлении

В недавнем интервью подруги и деловые партнеры ответили на вопросы о том, как начали работать вместе, как поняли, что хотят заниматься видеопроизводством и с какими стереотипами и сложностями  приходилось сталкиваться в индустрии.

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