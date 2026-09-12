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Хаби Алонсо: «Жоао Педро можно поставить в один ряд с Холандом. Конечно, ему было неприятно не попасть на ЧМ»

Хаби Алонсо: «Жоао Педро можно поставить в один ряд с Холандом. Конечно, ему было неприятно не попасть на ЧМ»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высоко оценил уровень нападающего лондонцев Жоао Педро, отдельно высказавшись о том, что Карло Анчелотти не вызвал бразильца на ЧМ-2026.

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