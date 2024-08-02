Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении трех БПЛА над регионом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Орловской области, еще два беспилотника попали в жилой дом, возгорание локализовано.
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