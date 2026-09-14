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Мошенники рассылают письма от имени ФНС: сенатор предупредил о новой схеме

Мошенники рассылают письма от имени ФНС: сенатор предупредил о новой схеме

Сенатор Артём Шейкин сообщил о новой схеме мошенничества: злоумышленники рассылают бумажные требования скорректировать налоговую декларацию, а затем отправляют электронные уведомления о появлении новых документов в личном кабинете.

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