Выходите из доллара — и войны прекратятся

Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».