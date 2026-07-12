Такой будет новая Volga? В Китае сертифицировали Geely Preface L Plus: с более просторным салоном, кнопкой Boss и расходом 3,98 л на 100 км

Машину можно будет купить и с бензиновым мотором, и с гибридной системойGeely представила в Китае новый флагманский седан Xingrui L Plus (Xingrui известен в России как Geely Preface, а также как Volga C50).
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