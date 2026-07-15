На Урал идут мощные грозы. Приготовиться Свердловской и Челябинской областям

На Урал движется мощный грозовой фронт. «Направление движения – восток, северо-восток. Прохождение грозовых ячеек, помимо ливневых осадков, сопровождается шквалами и градом», – предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин.
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