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Несекретные материалы

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Украинская сторона раскрыла количество и типы ракет, ударивших по Киеву ночью

Украинская сторона раскрыла количество и типы ракет, ударивших по Киеву ночью

В ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

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