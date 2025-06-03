Ветеринарные услуги за три года подорожали на 70 процентов

Евгений Петров

Охренели, за стерилизацию кошки два года назад отдал 30 тыс. До этого, в своем городе, где жил до этого, с выездом на дом отдавал 2,5-3 тыс. Но в краевом центре, оказывается услуги стоят в 10 раз дороже, видимо доставка тех-же препаратов и вся обслуга стоит дороже, чем на Крайнем Севере🤣 Если еще на 70% поднять... даже не знаю, придется кота и кошку зарегистрировать людьми, дешевле обойдется 🤣