Лечение домашних животных в ветеринарной клинике нередко может стоить дороже, чем обследование людей.
Ветеринарные услуги за три года подорожали на 70 процентов
Комментарии
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Евгений Петров
Охренели, за стерилизацию кошки два года назад отдал 30 тыс. До этого, в своем городе, где жил до этого, с выездом на дом отдавал 2,5-3 тыс. Но в краевом центре, оказывается услуги стоят в 10 раз дороже, видимо доставка тех-же препаратов и вся обслуга стоит дороже, чем на Крайнем Севере🤣 Если еще на 70% поднять... даже не знаю, придется кота и кошку зарегистрировать людьми, дешевле обойдется 🤣
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