Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Куда жителям Смоленска обращаться по вопросам отопления?

Куда жителям Смоленска обращаться по вопросам отопления?

1 октября в Смоленске стартовал отопительный сезон. В администрации города разъяснили, куда можно обратиться по вопросам подачи тепла в МКД, а также при возникновении неполадок.

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