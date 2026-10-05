Куда жителям Смоленска обращаться по вопросам отопления?

1 октября в Смоленске стартовал отопительный сезон. В администрации города разъяснили, куда можно обратиться по вопросам подачи тепла в МКД, а также при возникновении неполадок.
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