Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Э, ТЫ САМ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАПИШЕШЬ": МИГРАНТЫ НАПАДАЮТ НА ПОЛИЦИЮ И ЗАПРЯГАЮТ РУССКИХ В КОЛЕСНИЦУ ФАРАОНА

"Э, ТЫ САМ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАПИШЕШЬ": МИГРАНТЫ НАПАДАЮТ НА ПОЛИЦИЮ И ЗАПРЯГАЮТ РУССКИХ В КОЛЕСНИЦУ ФАРАОНА

ОЛЬГА АНТОНОВА Плевать они хотели на наши законы, потому и ведут себя нагло, по-хозяйски. Тычут силовикам в лица камерами смартфонов, устраивая разборки на улицах.

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Комментарии
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Поля Русс
Черножопое бабье с выводком(не меньше трех)заполонили Россию….Как это мерзко…А у Госдум-ры - на рассмотрении….очки что ли потеряли???
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2 час.
леонид рыбаков
уничтожения из нутра по полной программе . Наверно уже прошли красную линию  вымирания Вместо того что бы своим помогать завозят средневековье которым англосаксы умеют управлять .Все как в тех сплетнях про англичан типа по их расчетам британские острова затонут и они белое население вывезут в западную сибирь а рабы уже там .почву готовят . И война в пользу этих домыслов . А задумаешься что то и похоже . Самое страшное то что кто должен поднять рождаемость не видят будущего ни себе ни детям и поэтому одного ребенка имеют и основная масса в однокомнатной квартире а то и в студии .
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2 час.
Alex Nемо
Похоже что очень скоро вилы пойдут вход. И тут депусратам не поздоровится вместе с их  обожаемыми мигрантами...
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8 мин.

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