"Э, ТЫ САМ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАПИШЕШЬ": МИГРАНТЫ НАПАДАЮТ НА ПОЛИЦИЮ И ЗАПРЯГАЮТ РУССКИХ В КОЛЕСНИЦУ ФАРАОНА

леонид рыбаков

уничтожения из нутра по полной программе . Наверно уже прошли красную линию вымирания Вместо того что бы своим помогать завозят средневековье которым англосаксы умеют управлять .Все как в тех сплетнях про англичан типа по их расчетам британские острова затонут и они белое население вывезут в западную сибирь а рабы уже там .почву готовят . И война в пользу этих домыслов . А задумаешься что то и похоже . Самое страшное то что кто должен поднять рождаемость не видят будущего ни себе ни детям и поэтому одного ребенка имеют и основная масса в однокомнатной квартире а то и в студии .