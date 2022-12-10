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Как выбрать безопасную гирлянду на Новый год: рекомендации МЧС Приморья

Как выбрать безопасную гирлянду на Новый год: рекомендации МЧС Приморья

Не за горами Новый год, и одним из атрибутов этого праздника является гирлянда. На что же обратить внимание при её выборе, чтобы не омрачить праздничные дни? На этот вопрос ответили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.

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