Как выбрать безопасную гирлянду на Новый год: рекомендации МЧС Приморья

Не за горами Новый год, и одним из атрибутов этого праздника является гирлянда. На что же обратить внимание при её выборе, чтобы не омрачить праздничные дни? На этот вопрос ответили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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